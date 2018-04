Le swing à l'honneur au Nouvel Atrium

Vendredi 6 avril 2018 le nouvel Atrium accueillait Live In Touraine 2

Lors de cette soirée organisée par Prog et France Bleu Touraine, on retrouvait à l'affiche deux groupes de musiciens bien connus des Tourangeaux. En première partie la canne à Swing avec Kevin Goubern guitare solo et compositeur, Laurent Blet guitare rythmique, Alexandre Voisin Contrebasse, Éric Duverger percussions.

Devant une salle trop petite pour accueillir tous les spectateurs, ces quatre virtuoses les ont enchantés avec leurs hommages à Django mais également Brassens, avec des improvisations en solo de Kevin et un percussionniste Éric Duverger qui apporte tout son talent à ce quartet, qui a encore prouvé qu’il était une valeur sur du monde musical régional.

En deuxième partie un autre groupe, le Scratchophone Orchestra avec Aurélien clarinette, saxo et chant, Gabriel violon, Amand contrebasse, Clément DJ.

En fusionnant swing et musiques actuelles ils composent un électro-swing où la voix d’Aurélien se mélange habilement aux samples vocaux des chanteurs de jazz de légende.

Le public massé devant la scène a pu déguster sans retenue le brio de tous les acteurs de ce groupe qui montre que l’électro-swing peut être une musique vivante et sensible et sacrément efficace pour faire danser les foules.

Roger Pichot