St Avertin : 8ème printemps du livre et du marque-page

Par l'association des Onze Arpents.

L'association "Onze Arpents" organise au domaine de Cangé lson 8ème Printemps du livre et du marque-page et ce sera le dimanche 11 mars.



Plus de 40 écrivains venant du Centre et de l'Ouest, seront présents pour dédicacer leurs livres, ainsi que des "Signopaginophiles", qui sont des collectionneurs de marques-page : certains en possèdent plus de 50 000 !



Entrée libre entre 10h et 18h.