Isaac Delusion, Juliette, La Grande Sophie... : prog' pop et féminine au 10ème Intime Festival

Il débutera le 1er février.

On a souvent pu observer de belles surprises au cours de l'Intime Festival, cet événement accueilli chaque année au Nouvel Atrium de St Avertin. En 2018, on s'apprête à vivre une 10ème édition fidèle aux fondamentaux avec des artistes confirmés voire d'expérience et une multitude de découvertes locales, ou pas.

Préparez-vous à 4 soirées aux tonalités différentes :

Le jeudi 1er février, Juliette sera la première à monter sur scène. L'occasion de découvrir son nouvel album, J'aime pas la chanson avec des textes toujours aussi percutants après 30 ans de carrière.

Le vendredi 2, la scène locale sera en tête d'affiche au Théâtre de l'Ephémère pour 5€ seulement avec une jeune tourangelle que l'on adore : Mesparrow, accompagnée de son piano... et rien d'autre. Suivra // NEED, duo lauréat du dispositif Téléscope de Jazz à Tours.

Samedi soir, le 3, 3 concerts sur la même scène au Nouvel Atrium. D'abord Isaac Delusion, déjà pasé par Aucard en 2015 et Terres du Son en 2017, le groupe est planant, et donne envie de voyager loin. Suivra Cléa Vincent, petite pépite pop hyper créative, et délicieusement rétro. Enfin, Dissident complètera le line up de la soirée avec des titres parés pour bien danser.

Pour conclure cette 10ème édition, c'est un duo inhabituel de deux figures de la chanson et de l'écriture qui sera à découvrir Nouvel Atrium dans la soirée du dimanche 4 février : La Grande Sophie accompagnée de Delphine De Vigan. Un mix entre la musique de l'une et les extraits des romans de l'autre. Une expérience...

Les places sont disponibles en réservation auprès de la Fnac ou de Francebillet.

Photo : La Grande Sophie et Delphine De Vigan, crédit : Ojoz.