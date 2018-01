Un poste de graphiste à pourvoir chez Happy Media

Happy Media, régie publicitaire multi-supports basée à Saint-Avertin (37550), commercialise de la radio, du web local (pour Info Tours et 37 degrés), du street marketing, des chéquiers promotionnels, du print et objets pub, du

marketing direct...

Poste recherché :

- Chargé(e) des créations graphiques en print, objets publicitaires et web design pour la régie et ses clients.

- Expert(e) en digital et réseaux sociaux (community manager).

- Création de sites web (code, CMS, Wordpress...).

Compétences humaines :

- Réactivité

- A l’écoute

- Force de propositions

- Autonomie

- Bonne humeur

Rémunération : selon profil

Pour postuler : rodolphe@happymedia.pub

Info Tours.fr publie gratuitement vos offres d'emploi une fois par mois. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations...