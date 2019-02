Le TVB victorieux mais éliminé de la Ligue des Champions

La victoire 3-2 n'a pas suffi.

Avant ce match contre Izmir, le TVB n'avait plus qu'un mince espoir de se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour cela, il fallait réussir deux matchs parfaits avec un 3-0 à la clé à chaque fois, contre Izmir puis contre Moscou lors du dernier match de poule dans 15 jours. Un challenge difficile mais auquel les Tourangeaux voulaient croire avant d'aborder leur match de mardi soir.

Et ils avaient raison d'y croire, du moins au début. Face à une équipe turque que le TVB avait déjà battu à l'aller, les Tourangeaux ont entamé le match de la meilleure des manières 25-21 puis 25-16... De quoi laisser entrevoir une victoire facile avant la prochaine réception de Moscou.

Oui mais à l'instar de toute sa campagne européenne cette année, le TVB n'a par la suite, pas su conclure et s'est laissé embarquer dans un match à rallonge. Une partie que les Tourangeaux avaient pourtant bien en main. Rageant ! Un troisième set plus approximatif remporté par Izimir mit fin à tout espoir tourangeau de voir la suite de la compétition, d'autant plus que les Turcs enfonçaient le clou dans le 4e set. Et si le TVB a su par orgueil remporter finalement le tie-break, cela ne relevait finalement plus que de l'anecdote.

Dommage parce que les Tourangeaux ont montré de belles choses dans cette phase de poule de Ligue des Champions, mais à l'instar de ce 4e set contre Pérouse au match aller (le TVB menait 19-15 et a eu plusieurs balles de set avant de céder et de perdre le match), ils ont finalement fait preuve de trop d'inconstance pour espérer mieux.

Les photos du match par Philippe Maitre :