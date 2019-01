Les Hollandais maîtres du BMX Indoor de Tours

Le BMX Indoor de Tours, 24e du nom, a réuni un beau plateau ce week-end au parc des expositions.

Il y a toujours du spectacle avec le BMX. Le 24e Indoor de Tours n'a pas manqué à la règle ce week-end. Avec plus de 1100 pilotes des catégories jeunes aux élites, le plateau était garni. Depuis son retour en 2015 après une dizaine d'années d'absence, l'Indoor de Tours a ainsi retrouvé une place de choix dans le calendrier du BMX, notamment parce qu'il distribue des points pour les classements nationaux et internationaux, comptant pour les qualifications des championnats d'Europe ou du Monde.

Pas étonnant dès lors de voir non seulement les meilleurs pilotes français mais aussi internationaux venir se frotter à la piste tourangelle. Parmi les présents pour cette édition 2019 il y avait ainsi chez les hommes le champion du monde en titre Sylvain André, mais aussi les Français Romain Mahieu, Eddy Clerté ou Romain Mayet qui ont eu fort à faire face au vainqueur 2018 de la coupe du monde et champion du monde 2015, Niek Kimmann. Impérial tout le week-end, le hollandais a survolé l'épreuve que ce soit samedi ou dimanche en remportant toutes ses manches. Les deux jours, le podium a été complété par Sylvain André (2e samedi, 3e dimanche) et l'autre hollandais Joris Harmsen (3e samedi et 2e dimanche).

Chez les femmes, Mathilde Doudoux s'est imposée samedi avant de chuter en finale dimanche, laissant la victoire à Camille Maire qui s'est imposée devant Manon Valentino (qui avait déjà terminé 3e la veille). Un beau week-end pour les 4000 spectateurs présents. Prochain Indoor de Tours en 2021.

Les photos de Laurent Depeigne et Pascal Montagne :