Retour sur la traditionnelle Corrida de fin d'année de Chambray-lès-Tours

Ce jeudi soir le gymnase de la Fontaine Blanche accueillait la treizième édition.

Sur un parcours de 7,234 km à travers le quartier de la Fontaine Blanche c’est encore un nombre record de concurrents, 1200 qui se sont affrontés.

Après un départ donné à 20h30 par Christian Gatard maire de Chambray la marée humaine s’est élancée sous une température proche de zéro, qui n’a pas empêché quelques téméraire d’oser quelques déguisements plus ou mois cocasses.

Dés le premier tour du circuit Maxime Perrineau prenait le commandement suivi de Jard, Baptiste, Anglada Clément, Guérineau Remy et Barreau Louis, ces 5 là n’allaient pas lâcher la tête de la course et ce jusqu’à la ligne d’arrivée que franchissait en vainqueur Maxime Perrineau. Côté femmes, Hélène enlevait de manière brillante pour la deuxième fois cette très belle corrida.

Pour cette treizième édition, tous les organisateurs et participants ont félicité la soixantaine de bénévoles qui œuvrent tout au long de la couse mais aussi avant pour préparer le buffet de ravitaillement d’après course.

Roger Pichot