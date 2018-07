Escalade et éco-restauration : inauguration en musique à Tours nord

La société Arkose implante son concept à Tours.

Quel grimpeur n'a jamais rêvé de pouvoir se restaurer avec des produits frais et de saison après une bonne séance d'escalade ? Bon, difficile de le savoir sans avoir pratiqué ce sport. Mais ce jeudi soir, c'est l'occasion de s'y mettre : l'entreprise Arkose inaugure à Tours nord son dixième block-park. Comprenez : salle d'escalade de bloc, une discipline consistant à escalader des équipements spéciaux. "Les blocs sont des murs de 4 mètres 50 de haut, explique Diane Saint-Jean, directrice marketing d'Arkose. Contrairement aux autres disciplines de l'escalade, il n'y a pas besoin de baudrier, juste de chaussons spéciaux. C'est très accessible, y compris pour les néophytes."

"Comme des pistes de ski"

Sur les murs, les prises sont regroupées par chemin de couleur. Cela va du plus facile - en jaune - au plus retors, en violet. "Un peu comme des pistes de ski", résume Diane Saint-Jean. D'épais tapis sont là pour amortir les éventuelles chutes, pas de risque de se faire mal. Les enfants, quant à eux, ont droit à leurs propre espace, avec des chemins balisés en blanc.

Et comme après l'effort vient le réconfort, la salle comprend aussi un espace restauration proposant une carte "éco-concernée", comme la désigne la responsable marketing de l'entreprise. Les grimpeurs - et les autres - peuvent aussi profiter d'un bar, d'un sauna, d'une petite salle de fitness... Et des moniteurs seront là pour dispenser des cours à ceux qui le souhaitent.

photo : Étienne Lobelson

"Les créateurs de l'entreprise pratiquaient l'escalade de bloc et regrettaient que leur salle ne dispose pas d'un endroit où se retrouver pour reprendre des forces et se détendre après la séance", relate Diane Saint-Jean. Ils ont donc ouvert leur première salle à Montreuil en 2013. Depuis, il y en a un peu partout en France et elles rassemblent des publics variés. "Nous recevons aussi bien des grimpeurs expérimentés qui viennent s'entraîner en salle que des personnes qui n'ont jamais fait d'escalade."

La salle a aussi pour vocation d'accueillir des événements culturels : expositions, concerts... en lien ou non avec le domaine de l'escalade.

Pour cette première soirée tourangelle, fête de la musique oblige, quatre artistes tourangeaux se succéderont sur scène (programme disponible sur la page facebook d'Arkose). Pendant ce temps, les premiers grimpeurs pourront étrenner les blocs et même tenter de surpasser l'ambassadeur de l'entreprise : Jérémie Bonder, deux fois champion de France. Le restaurant et le bar seront ouverts. La soirée débute à 19 h, l'entrée est gratuite.

Pratique : Arkose Tours, 15 avenue du Danemark. 02 34 36 42 10. Ouvert du lundi au vendredi, les week-ends et jours fériés, de 8 h à minuit. Accès au restaurant : tous les jours de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30. Tarifs : 14 € la séance (adultes), 8 € (moins de 12 ans), 6 € (moins de 5 ans). Possibilité de s'abonner.