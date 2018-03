Handball : Le CHTB s'impose dans le derby face à Fleury

Une large victoire pour le dernier match à domicile de la saison régulière

A l'occasion de l'avant-dernière journée de la saison régulière de championnat, les joueuses du Chambray Handball recevaient celles de Fleury Loiret Handball dans une salle pleine. Si les filles du Loiret étaient déjà qualifiées en play-offs avant la rencontre, pour celles d'Indre-et-Loire l'enjeu était important à deux journées de la fin, avec un infime espoir d'accrocher le dernier ticket pour les play-offs.

A l'aller, les Chambraysiennes s'étaient inclinées 27-25 dans le Loiret. Oui mais depuis Fleury est à la peine avec aucune victoire en 2018. Devant son public, le CHTB pouvait donc entretenir l'espoir. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Chambraysiennes avec un match maitrisé de part en part. Plus 11 points à la mi-temps et un score final de 35 à 19 en fin de match à leur avantage.

Une victoire qui permet au CHTB d'aborder la dernière journée de la saison régulière avec une petite chance de se qualifier pour les play-offs. 9e au classement, le CHTB n'est qu'à deux points de Toulon actuellement dernier qualifié. Si les Chambraysiennes l'emportent à Besançon où elles se déplaceront elles devront alors espérer que Fleury face de même de son côté sur les Varoises. Ce serait symboliquement une belle solidarité régionale après l'affrontement sur le terrain...

Les photos du match Chambray-Fleury par Philippe Maître :