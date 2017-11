Belle édition pour le cyclo-cross de Grandmont

Le reportage photos d'Info Tours

Organisée par le PL Paul Bert Cyclisme, l'Américaine de Tours, course de cyclo-cross qui se déroule dans le bois de Grandmont depuis 2009 est un rendez-vous majeur pour les amateurs de cyclisme en Touraine.

L'Américaine, course se disputant par équipes de deux coureurs se relayant à chaque tour de parcours, est même devenue un rendez-vous prisé au plateau de plus en plus garni chez les élites. Cette année, une dizaine de pros, dont les trois Tourangeaux (Cyril Lemoine, Jérémy Roy et Jonathan Hivert) étaient au rendez-vous parmi les 70 engagés; Et c'est la paire composée de Nicolas Coste et Thomas Bonnet (en photo à la une) qui s'est finalement imposée dans une course comme souvent spectaculaire.

Une course élites précédée comme le veut la tradition par les courses junior et amateurs.

Les courses en images avec les photos de Laurent Depeigne :

Benoît Jarrier (Fortuneo-Oscaro) et Romain Massas (UC Orléans) terminent deuxième. Jonathan Hivert (Direct Energie) et Romain Chaudoy (US Saint-Pierre des Corps) complètent le podium.





