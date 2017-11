Le technicien portugais vient pour tenter de sauver le club de la relégation.

Le Tours FC a un nouvel entraîneur. Après plusieurs semaines de recherches et de négociations avec plusieurs candidats potentiels, le clubtourangeau a ann annoncé ce mercredi l'arrivée de Jorge Costa comme entraîneur pour deux saisons. Il succède à Sébastien Gondouin, entraîneur intérimaire depuis le licenciement de Gilbert Zoonekynd en octobre.

Le nouvel entraîneur est ce qu'on appelle un beau CV. En tant que joueur il fut en effet international portugais à 46 reprises et a notamment remporté deux coupes d'Europe dont la Ligue des Champions en 2004 avec le FC Porto. Reconverti entraîneur depuis 2006, vient apporter "son expérience du haut niveau, sa rigueur et son professionnalisme" afin de sauver le TFC, actuel dernier de Ligue 2, de la relégation. Une mission sauvetage qui commence dès vendredi pour la réception d'Ajaccio à la Vallée du Cher

Déclaration de Jorge COSTA, nouvel entraîneur du Tours FC : "Je suis très heureux de venir travailler à Tours. J’ai été convaincu par le Président ETTORI. Il y a très beau challenge à relever ici. Nous allons travailler très fort avec le groupe. Il y a des jeunes joueurs de qualité et de talent, un Centre de Formation performant. Tout est là pour exister dans ce championnat de Ligue 2 française ".

Déclaration de Jean-Marc ETTORI, Président du Tours FC : "Nous cherchions un entraineur charismatique, avec du tempérament. Quelqu’un qui n’aurait pas peur de prendre des décisions fortes pour le bien du groupe, du club. Jorge est très motivé et très ambitieux. Au-delà de son énorme passé de joueur de très haut niveau et de son parcours déjà riche d’entraineur, c’est son discours et son envie qui m’ont plu. Cela a pris du temps bien-sûr, mais je devais être convaincu que le coach, qui allait être recruté, serait l’homme de la situation. Jorge est bien l’homme de la situation et je suis heureux de pouvoir collaborer avec lui."