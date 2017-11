Matteo Trentin remporte Paris-Tours

L'Italien remporte son deuxième Paris-Tours

Dernière classique de la saison avant la trève hivernale, Paris-Tours a été remporté par le coureur italien Matteo Trentin, de l'équipe Quick Step. Celui-ci a placé une attaque à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, dans la côte de Beau Soleil permettant à six coureur de s'échapper du peloton. Après une seconde attaque dans la côte de l'Epan, le récent 4e des Championnats du Monde n'était plus suivi que par son coéquipier Niki Terpstra et le Danois Soren Kragh Andersen. La victoire s'est jouée au sprint entre Trentin, aidé par Terpstra et Andersen. C'est la deuxième victoire de Matteo Trentin sur l'avenue Grammont après celle de 2015. Cette année le coureur italien a notamment remporté quatre étapes sur le tour d'Espagne.

Chez les Espoirs c'est le coureur belge Jasper Philipsen (BMC) qui a remporté la course en s'imposant dans un sprint avec une trentaine de coureurs sur l'avenue de Grammont. Agé de 19 ans, Jasper Philpsen a devancé deux coureurs de l'équipe Lotto, Milan Menten et Gerben Thijssen.