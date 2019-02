Deux étudiants ingénieurs tourangeaux au 4L Trophy

Alexandre et David ont bien l’intention de monter sur le podium.

Le départ de l’édition 2019 du 4L Trophy c’est cette semaine ! Chaque année, la compétition emmène des jeunes de 18 à 28 ans dans le désert marocain avec l’objectif de parcourir le moins de kilomètres possible en duo, le tout sans casser leur 4L, une voiture qui n’est pourtant pas de la première jeunesse. A cela s’ajoute un volet humanitaire, des fonds étant redistribués pour l’éducation des enfants du désert. 80 tonnes de fournitures scolaires et sportives ont également été transportées sur place lors de l’édition 2018 du rallye qui avait réuni 1 400 équipages.

Parmi les concurrents à suivre : Alexandre et David, originaires de St Branchs et Sorigny. A 23 ans, les deux amis sont en 3ème année d’école d’ingénieurs spécialité BTP à Angoulême, tous deux travaillent en alternance (à la SNCF pour Alexandre, et dans l’entreprise familiale de maçonnerie à Sorigny pour David). Ils prennent le volant avec la ferme intention de finir sur le podium au terme des 6 000km d’épopée qui les attendent de Biarritz à Marrakech en passant par l’Espagne.

Le parcours des deux garçons est séduisant : « ancien sportif haut niveau en canoë slalom, j'ai toujours eu la compétition dans la peau et cette course étudiante est une course de longue distance avec des enjeux multiples. » nous explique Alexandre, très impatient d’allumer le moteur. « Pour David, le milieu des sports auto n'est pas méconnu, car c'est aussi un ancien pilote haut niveau en karting, il arpente encore les circuits internationaux comme entraîneur pour différents pilotes français ou étrangers » ajoute le jeune homme qui a repéré la course il y a 4 ans et qui n’a cessé d’en rêver depuis, selon ses mots.

De son côté, David dit s’attendre « à une aventure inoubliable » imposant « le dépassement de soi-même. » Les deux jeunes réunissent leurs partenaires ce lundi soir à Sorigny, et présenteront leur 4L blanche quasiment remise à neuf pour affronter les dunes de sable et le vent du Sahara direction Marrakech. Dans leurs valises, 50kg de matériel à distribuer aux populations locales.

Pour les suivre, ça se passe sur Facebook : Girardot & Paulais 4L Trophy équipage 1607