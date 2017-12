"Mon souvenir de 2017" : José-Manuel Cano Lopez

Directeur du Plessis-Théâtre.

2018 n’est plus très loin… Et chaque année c’est la même chose : dans les derniers jours de décembre, on jette un coup d’œil dans le rétro. « Que retiendrez-vous des 12 mois qui s’achèvent ? » : pour la troisième année consécutive sur Info Tours nous posons cette question à celles et ceux que nous avons pu croiser au fil de nos reportages. Cette fois, nous leur avons demandé de choisir une image qui illustre un moment fort de 2017 et de nous dire ce qu’elle représentait. Aujourd’hui, la parole est à José-Manuel Cano Lopez du Plessis-Théâtre :



Ce qui m'a marqué en 2017 : LA GRANDE DAME BRUNE…20 ANS…

Tant et tant d’événements ont jalonné mon année 2017.

Encore une année remplie à « ras la gueule ».

Difficulté de retrouver l’événement marquant.

Alors s’arrêter sur un paysage sensible de 2017 (en hommage à une autre grande dame qui l’aimait tant) : les 20 ans de la mort de Barbara et son lot d’hommages.

Et se souvenir en se jetant à cœur et corps perdus dans « les trésors fabuleux d’un passé qui n’est plus » :

en septembre le film de Mathieu Amalric, « Barbara » vu aux Studio, entre émotion et agacement (mais aujourd’hui avec un bel arrière-goût dans toutes les papilles) ;

le 15 octobre, le choc de l’expo Barbara à la Philarmonie de Paris, frissons, chair de poule, images encore vivaces ; et le soir, notre Juliette (la Binoche comme ils disent) dans un parcours, souvent sensible mais parfois à vide, sur les pas de Barbara ;

le 11 novembre, dans l’antre féerique du Cirque d’hiver Bouglione, le monstre Depardieu, amant fragile et tellurique de « la longue dame brune » qu’il attendra toujours…

Cirque d'Hiver Bouglione - samedi 11 novembre, une heure avant l'entrée en scène de Depardieu

Souvenirs marquants d’un « passé qui n’est plus »…

« Pour une larme, pour un sourire

Qui pourraient venir de toi,

Je ferais le mieux et le pire

Mais je ferais n'importe quoi. »

photo à la une : Photo de Barbara dans sa maison à Précy sur Marne. Expo Barbara - 15 octobre - Paris.