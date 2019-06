Deux élus d’Indre-et-Loire signent une tribune pour unir gauche et écologie

Le maire de La Riche et une adjointe de Saint-Pierre-des-Corps.

En politique, la mode est aux tribunes. Il y a quelques jours, plusieurs maires dont ceux de Tours et d’Orléans signaient un texte pro-Macron sans pour autant adhérer à La République En Marche. Dans leur tête, ils espèrent obtenir le soutien de Paris pour éviter une liste clairement étiquetée LREM en face d’eux. Plus à gauche sur l’échiquier politique, une autre manœuvre s’organise : la tentative de rassembler plusieurs forces de gauche et d’écologie. Le sénateur de Loire-Atlantique Ronan Dantec a donc réuni différents élus pour signer un texte dans L’Obs.

Extraits :

« Nous soulignons (…) la force de la poussée du vote pour les listes écologistes, marquant une prise de conscience accrue, notamment chez les jeunes, de la gravité des crises environnementales. »

« Ce qui compte à présent, c’est de construire une parole politique puissante, ancrée dans des actes et des pratiques cohérentes, de constituer une force politique capable d’assumer la conduite des affaires publiques, portant l’ambition de cette transformation écologique et sociale (…) dont les propositions ambitieuses et créatives ne trouvent pas aujourd’hui l’incarnation politique nécessaire. »

« En dehors des jeux d’appareils nationaux, nous appelons (…) à s’engager localement (…) pour discuter concrètement ensemble sur des projets communs adaptés à leurs territoires. »

Parmi les signataires en provenance de 23 départements, on en trouve deux d’Indre-et-Loire : le maire de La Riche Wilfried Schwartz (ex PS, toujours classé à gauche) et Ouassila Soum, adjointe à Saint-Pierre-des-Corps (ex PS, candidate sur la liste Génération.s de Benoit Hamon aux dernières élections européennes). Pas une grande surprise de les retrouver tous les deux ici : le mouvement de Benoit Hamon a rapidement lancé un appel aux rassemblements, tandis que Wilfried Schwartz est déjà depuis un moment sorti des réflexes des étiquettes politiques et milite depuis plusieurs années pour une meilleure prise en compte des initiatives politiques portées en local. A voir comment cela cette volonté se traduira concrètement sur le terrain dans les deux communes concernées.