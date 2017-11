Nadège Arnault, nouvelle 1ere vice-présidente au Conseil Départemental

Les élus ont voté le nouvel organigramme du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire.

Suite aux dernières Sénatoriales et les élections au Palais du Luxembourg d'Isabelle Raimond-Pavero (LR) et de Pierre Louault (UDI), tous deux alors vice-présidents au Conseil Départemental, les élus de ce dernier ont procédé à un remaniement de l'organigrammme de l'instance départementale. Pierre Louault et Isabelle Raimond-Pavero étaient obligés en effet de démissionner de toute fonction exécutive en raison du non-cumul des mandats. Ils restent néanmoins dans l'assemblée.

Réunis en session ce matin, les 38 élus départementaux ont donc désigné Nadège Arnault comme nouvelle première vice-présidente. Cette dernière garde sa délégation aux affaires sociales. Jean-Pierre Gaschet, jusque là conseiller, devient également 11e vice-président en charge du développement territorial et économique, des circuits-courts et de la politique agricole.

L'ensemble des vice-présidences :