Sénatoriales : Stéphanie Riocreux pas candidate

La sénatrice sortante ne sera finalement pas candidate à sa succession

Dans un mail envoyé depuis le groupe LREM au Sénat, dont elle est membre, la sénatrice Stéphanie Riocreux a annoncé hier sa non-candidature pour les Sénatoriales qui se tiendront le 24 septembre prochain.

Ancienne socialiste ayant rejoint La République En Marche en juin dernier, Stéphanie Riocreux avait espérée obtenir l'investiture du parti présidentiel. En vain, celle-ci revint finalement à son ex-alliée et amie (et ex-socialiste aussi) Martine Chaigneau. "Dans un contexte politique local particulièrement éloigné des valeurs que je porte à travers mes engagements et les responsabilités que j’ai exercées depuis quinze ans en Indre et Loire, j’ai décidé de ne pas conduire de liste aux prochaines élections sénatoriales." écrit-elle.

Dans un précédent communiqué, Stéphanie Riocreux s'en prenait plus précisément au député de Tours Philippe Chalumeau, (jugé responsable de sa non nomination), à Martine Chaigneau (de qui elle est suppléante au Conseil Départemental)? mais aussi à Céline Delagarde, son ancienne attachée parlementaire, aujourd'hui suppléante sur la liste LREM…

"Je resterai attentive et impliquée au niveau local comme au niveau national à travers mon engagement de maire de Benais." conclut Stéphanie Riocreux aujourd'hui.