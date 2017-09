Laurent Baumel veut passer du Palais Bourbon au Palais du Luxembourg

L'ancien député socialiste sera tête de liste aux élections sénatoriales

Les élections sénatoriales attirent décidemment beaucoup de monde. En Indre-et-Loire, il devrait y avoir au bas mot neuf listes et quelques noms parmi les ténors politiques du département. Hier soir c'est le Parti Socialiste d'Indre-et-Loire qui a désigné sa tête de liste en la personne de Laurent Baumel. L'ancien maire de Ballan-Miré mais surtout ancien député médiatique de la 3e circonscription, battu aux dernières éléctions législatives au premier tour face à Hervé Novelli et Fabienne Colboc a en effet décidé de se lancer dans la campagne et a obtenu la tête de liste.

Battu en juin, candidat en septembre

Les autres noms sur la liste socialiste ne seront connus en revanche qu'en début de semaine prochaine. La décision de placer Laurent Baumel en tête, fait grincer quelques dents au sein d'un parti socialiste déjà meurtri par les déroutes successives à l'élection présidentielle puis aux Législatives... Sans mandat aujourd'hui, en cas d'élection, Laurent Baumel réussirait en tout cas un beau transfert entre le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg... quitte à agacer quelques camarades au passage...