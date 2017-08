LEGISLATIVES : Pierre Morin lance sa candidature ce mardi

Ca se passe à Noizay.

Pierre Morin, candidat aux élections législatives dans la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire (Amboise, Château-Renault...) et Natacha Retsin, candidate suppléante, lancent leur campagne ce mardi 9 mai 2017 à 19h30, à Noizay salle Bernache, square Francis Poulenc.



Adjoint au Maire de Noizay depuis 2008, Pierre Morin, formateur de profession, souhaite lancer une campagne placée "sous le signe d'un renouvellement politique".



Se revendiquant "libre, mais de Gauche", il exposera ses premières propositions et son point de vue sur la société, ainsi que son regard sur le monde politique d'aujourd'hui. A voir notamment comment il se placera suite à l'élection d'Emmanuel Macron. A gauche, cette circonscription compte déjà - entre autres - un candidat mélenchoniste (Frédéric Nobilleau) et une socialiste (Isabelle Gaudron).