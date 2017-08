PRESIDENTIELLE : Programme contre programme en Touraine

Il reste désormais une semaine avant le second tour de l'élection présidentielle : dans 7 jours, on connaîtra le nom du prochain locataire de l'Elysée (ou de la prochaine locataire) entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pour vous aider à choisir et détailler leurs programmes, la Jeune Chambre Economique de Tours, a établi un questionnaire pour permettre aux Tourangeaux de poser les questions qui les intéressent vraiment aux représentants d'En Marche et du Front National en Indre-et-Loire.

Plusieurs thèmes ont été prédéfinis :

Économie : emploi, fiscalité, temps de travail, ....

Social : laïcité, protection, sécurité, éducation, ...

Écologie : nucléaire, agriculture, mobilité, ...

Local : Tours, Métropole, région Centre-Val de Loire, intercommunalité, ...

Vos questions, vous pouvez les poser jusqu'à ce mardi 2 mai. Mercredi 3 mai à 19h30 (donc juste avant le grand débat à la télé), elles seront posées à Daniel Labaronne (pour En Marche) et Stanislas de la Ruffie (pour le Front National) dans une émission diffusée à 19h30 sur l'antenne de RCF Touraine. Vous pourrez ensuite en lire la retranscription sur Info-Tours.fr ou via le site jcetours.org et les réseaux sociaux.

Une démarche similaire sera entreprise avant le 1er tour des élections législatives (le 11 juin) avec les candidats de la circonscription de Tours. Vous pouvez donc là aussi poser vos questions aux candidats, avant l'émission prévue le 31 mai à 19h30, toujours sur l'antenne de RCF.

Pour participer au questionnaire, cliquez ici.