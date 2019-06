Itinéraires Bis : une belle première soirée

Cela continue ce samedi avec notamment Ben L'Oncle Soul

Le festival Itinéraires Bis à La Riche a débuté ce vendredi soir dans le centre-ville. Cet événement qui se veut au coeur de la ville, a connu une belle première soirée.

Mélant, arts de rue, cirque contemporain et musique, Itinéraires Bis c'est un événement populaire et convivial. Il y avait déjà beaucoup de monde ce vendredi soir pour venir voir L'Orchestre National de Barbès, qui ont enflammé la scène et la rue. Côté arts de rue, la Bulle de la Compagnie Deus Machina a également conquis le public, que ce soit en version diurne ou en version nocturne, féérique.

Le festival continue ce samedi avec des spectacles dès 17h30 puis le concert de Ben l'Oncle Soul à 20h. A ne pas manquer.

Les photos de vendredi soir par Claire Vinson :