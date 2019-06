Itinéraires Bis : Du cirque contemporain et Ben L'Oncle Soul en tête d'affiche

Cela se passe les 21 et 22 juin

Les organisateurs et la ville de La Riche ne sont pas peu fiers de leur coup. Le samedi 22 juin prochain, le festival Itinéraires Bis accueillera en effet le chanteur Ben L'Oncle Soul en tête d'affiche de cet événement annuel. Le chanteur originaire de Touraine viendra en avant-première présenter son nouvel album qui sortira à la rentrée prochaine. Un concert hors-tournée qui le rend d'autant plus exceptionnel (samedi 22 juin à 20h).

Itinéraires Bis, le festival porté par la ville de La Riche revient donc pour une sixième édition prometteuse. Outre Ben L'Oncle Soul, la veille, le vendredi 21 juin, ce sera le chaleureux Orchestre National de Barbès qui fête actuellement ses 20 ans et qui sera sur la grande scène montée rue du 11 novembre en plein centre-ville.

Oui car Itinéraires Bis c'est avant tout la volonté de proposer en cœur de ville et dans un quartier prioritaire un événement gratuit et ouvert à tous. « Nous souhaitons un festival de diversité culturelle et sur des valeurs de vivre ensemble » expliquent ensemble Sandra Cany, responsable du service culture et Wilfried Schwartz, le maire de la ville.

Cette volonté de s'immiscer dans les rues de la commune, se manifestera notamment à travers les traditionnels parcours artistiques du samedi après-midi. 4 parcours (sur réservations) ponctués de différentes formes artistiques courtes seront proposés cette année. On retrouvera parmi les propositions artistiques : la fanfare du Cheptel Aleïkoum, du Hula Hoops avec Julot Cousin, de la musique avec le Duo Garcia ou Unio...

Un festival qui a comme axe principal le cirque contemporain. Cette année parmi les propositions on retrouvera ainsi la Bulle de la Compagnie « Deus Ex Machina » le vendredi 21 juin, avec une proposition diurne à 19h et une nocturne à 22h30.

Le lendemain, Le Cirque Hirsute proposera son spectacle « Les Butors » à 18h30. Un spectacle mêlant les codes traditionnels du cirque et des aspects plus contemporains, le tout à 7 mètres de hauteur. Benoît Charpe présentera lui Les Zèles d'Obus, mélangeant monocycle et trampoline...

Autre temps fort, le samedi à 16h30, « La Riche en Piste », un spectacle préparé par 200 élèves de huit classes de la ville, en partenariat avec C Koi Ce Cirk.

Enfin côté musique citons également Dj Squirell pour l'ouverture à 18h30 vendredi 21 juin et La Gran Ursula et leur cumbia à 19h15 ce même jour.

Photo : Itinéraires Bis 2018 - Claire Vinson