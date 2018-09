A La Pléiade, le cirque contemporain à l'honneur

Une saison culturelle avec comme fil rouge le cirque contemporain.

C'est au rythme du Tours Soundpainting Orchestra et dans une Pléiade pleine à craquer que la saison culturelle 2018-2019 larichoise a été présentée la semaine dernière.

Une saison qui aura comme fil rouge le thème du cirque contemporain. Une façon d'affirmer un peu plus la position de la commune qui a officiellement pris parti contre la présence d'animaux dans les cirques.

Ce fil rouge s'exprimera à travers différents spectacles au long de la saison. Tous les arts circassiens seront représentés et se mélangeront aux autres arts, à l'instar de « Ring » de la compagnie Kiai (le 1er février), un spectacle mélange de pratiques circassiennes et de danse. Le collectif Petit Travers présentera de son côté « Nuit », une performance de jonglage, tandis que la Vache Libre sera présente avec un spectacle de clown sur fond de musique classique (Ze big grande musique d’Emma la clown, le 09 mars 2019) et la compagnie Héka revisitera Don Quichotte.

Pour le reste, la saison culturelle s'appuiera sur ce qui a fait la réputation de La Pléiade : un pèle-mèle de différents spectacles de danse, théâtre ou musique et une programmation oscillant entre découvertes et valeurs sûres. Une saison où les partenariats traditionnels seront également présents comme les festivals Emergences, Petit Biscuit, Plumes d'Afrique, Ecoute Voir ou encore Bruissements d'Elles.

Lancement le 27 septembre avec du théâtre contemporain. L'honneur reviendra au théâtre de l'Imprévu pour sa pièce « La ménagerie de verre ».

image : Ring - Cie Kiai