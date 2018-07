Itinéraires Bis à pleine vitesse pour sa première soirée

Le festival se poursuit ce samedi.

Un petit vent frais mais un beau ciel bleu et un grand Soleil d'été : voilà ce qu'il faut pour amener plein de monde dès le premier soir d'un festival... La preuve ce vendredi à La Riche, où la rue du 11 novembre grouillait de monde dès 19h pour la première soirée d'Itinéraires Bis, au point qu'il fallait accepter de patienter un bon moment pour goûter à la bière locale ou réussir à récupérer un sandwich.

Artistiquement parlant, l'événement installé Rue du 11 Novembre est aussi une une réussite avec, pour débuter, une belle représentation de funambule entre les arbres et les immeubles, orchestrée par la Cie des Filles du Renard pâle, de quoi impressionner les nombreux enfants présents et les habitants des balcons alentours qui n'en ont pas perdu une miette. Le gros plus : le groupe en live pour accompagner l'artiste Johanne Humblet.

Juste après, l'ambiance est montée d'un cran avec Gumbo Jam sur la grande scène, mélange parfaitement réussi de jazz et de hip hop, une prestation musicale endiablée rassemblant hui artistes qui puisent dans les influences de la Nouvelle Orléans pour un résultat passionnant et passionné...

Enfin Touré Kunda a conclu la soirée de belle manière avec toute l'expérience de ses 40 ans de carrière. Les frères Touré sont venus présenter leur nouvel album à La Riche et on a adoré... L'ensemble de la soirée est à découvrir en images ci-dessous avec les photos de Claire Vinson, et surtout les spectacles se poursuivent ce samedi du côté de la mairie de La Riche, sachant que tout est gratuit et que la programmation complète est disponible par ici.