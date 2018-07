Itinéraires bis continue de grandir

Pour sa 5e édition les 22 et 23 juin, le festival de La Riche propose une programmation plus étoffée et pluridisciplinaire.

Avec la volonté de proposer un événement exigeant artistique mais aussi et surtout populaire en plein coeur de la Riche autour de la rue du 11 Novembre. Un événement en lien avec son espace urbain donc, comme pour proposer une revisite de la ville autrement. Ce sera le sens des traditionnels parcours artistiques qui auront lieu le samedi 23 juin. Un parcours dans la ville (gratuit mais sous réservation) qui partira à 10h30 le matin et emmènera le public vers 4 propositions artistiques dans des lieux surprises. Au programme de la Capoeira avec Itaparica, de la musique avec Jane is Beautiful et La Berceuse et enfin du théâtre de rue avec le Cirque Héka qui présentera un extrait de son Don Quichotte.

Un parcours qui sera complété l'après-midi par une déambulation familiale proposée par la Compagnie Digital Samovar sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles.

¨Parmi les nouveautés cette année, notons la présence de cirque contemporain. Un amorçage pour les éditions futures" explique le maire de la Riche Wilfried Schwartz qui aimerait ancrer cet art comme une marque de fabrique d'Itinéraires Bis. Cette année, la Compagnie Mauvais Coton proposera notamment un spectacle de Culbuto géant qui s'annonce spectaculaire, tandis que la Cie Tour par terre fera un numéro de jonglerie de comptoir et les Filles du Renard Pâle une traversée funambule.

Comme chaque année, la rue du 11 novembre accueillera les temps forts du soir avec cette année des concerts sur le thème des "cultures du monde". Vendredi soir les Tourangeaux de Gumbo Jam, un mélange de danse et de musique entre swing et hip-hop lanceront les concerts à 19h30 avant de laisser la place à Touré Kunda, la tête d'affiche de cette édition 2018. Samedi les concerts débuteront à 17h avec le Balkanic Orkestar puis ce sera le tour de Dhoad Gypsies of Rajasthan pour un spectacle autour de la culture indienne qui fut un thème abordé par les enfants de la Riche cette année. Le Transbal Express clôturera enfin cette édition.

Photo : image d'archives d'Itinéraires Bis 2017