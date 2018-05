Une trentaine de tombes vandalisées au cimetière de La Riche

La police lance un appel à témoins.

De mémoire larichoise, c'est une première : ce samedi dans la soirée, une trentaine de tombes du cimetière de la commune tourangelle ont été vandalisées. Croix cassées, décorations funéraires brisées... les dégâts sont multiples et assez importants comme vous pouvez le voir sur ces photos transmises par une de nos lectrices. Cependant, aucun tag, aucune inscription raciste ou à l'encontre d'une religion n'ont été constatés, "c'est du vandalisme pur" indique-t-on au commissariat de Tours ce dimanche.

Choquées, les familles des défunts dont les concessions funéraires ont été touchées se sont rendues en nombre sur place très rapidement, l'une d'elle est même venue de Bordeaux. La mairie de la commune a mis en place une permanence d'accueil avec un agent municipal et un élu, et ce dispositif sera reconduit ce lundi de 10h à 17h.

"C'est un acte grave et inacceptable" réagit auprès d'Info Tours le maire de La Riche, Wilfried Schwartz indiquant que les services de la ville vont porter plainte dans la semaine et contacter les proches des personnes dont les tombes ont été impactées. Du côté de la police, une enquête a été ouverte afin de recueillir, dans un premier temps, des pré-plaintes afin de constituer un dossier unique, les personnes seront recontactées un peu plus tard pour compléter les démarches.

Par ailleurs, les investigations ont commencé pour tenter de retrouver les auteurs de ces dégradations. Des riverains affirment avoir vu un groupe de jeunes entrer dans le cimetière après sa fermeture dans la soirée. La police lance un appel à témoins, il est possible de contacter le commissariat au 02 47 33 60 89 si vous avez des informations.