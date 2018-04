La Charcuterie Musicale fait dans le 100% local

A l'occasion de l'after-marché samedi à La Riche, la compilation de la Charcuterie sortira.

« Tous les sons sont dans le cochon », si vous êtes adeptes des festivals et autres événements musicaux en Touraine, il y a fort à parier que vous avez déjà entendus ce slogan sortir de Rosita, la caravane rose de La Charcuterie musicale.

La Charcuterie Musicale c'est l'animation musicale qui met l'ambiance. Un blind-test déjanté et terriblement addictif créé en 2014 par DJ Halouf et qui depuis connaît un succès grandissant (en témoigne leur passage à Radio Nova il y a peu). Un concept qui se décline depuis en live ou encore lors d'animations spécifiques comme "l'after marché" lancé l'an passé place Sainte Anne à La Riche et que les joyeux animateurs de la bande refont cette année, samedi 07 avril.

Installée à La Riche, La Charcut' comme les intimes l'appelle, tient en effet à créer du lien sur le terrain. Une façon de s'impliquer dans la vie culturelle de la commune Larichoise, en investissant un lieu d'ordinaire peu adapté à cela : le marché de la place Sainte-Anne. Pour cet «After Marché n° 2 », il y aura au programme la disco soupe, une buvette avec la Micro-Brasserie de Tours (MBT), une fresque participative, un atelier maquillage... et bien sûr les fameux blindtests (avec la Charcut' Live de 12 h à 14 h).

Des blindtests où il sera possible pour la première fois de remporter la Compil de la Charcuterie Musicale. En effet, à l'image de sa volonté de promouvoir la scène locale, les membres de la Charcut' sortent une compilation "Leçon de Touraine" regroupant 20 artistes régionaux qu'ils exporteront un peu partout en France lors de leurs passages dans les différent festivals.

Une compilation sur laquelle on retrouve dans le désordre The Rhum Runners, Elefent, Franky Goes to Pointe à Pitre, Revivor, Toukan Toukän, La Gran Ursula, La Mécanique des Sourds, Brahim, Atili Bandaléro, Scratchophone Orchestra, Born to Burn, Mazette, Haxis, Padawin, Kyma, Janski Beeeats, Roller 79, The Mom's, Sapiens Sapiens, Guy Max... bref un mélange éclectique de ce qui se fait de mieux point de vue musique locale.

Un projet pour lequel La Charcuterie Musicale a lancé par ailleurs un "crowfunding" afin de l'aider à rentrer dans ses frais (ça se passe ici).