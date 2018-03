Une Nuit du Slam à La Riche

Le 9 mars au Château du Plessis.

La Meute Slam 37 organise, en collaboration avec le Château du Plessis, la deuxième soirée «Cabaret de l’oralité». Cet événement s’articule en trois temps, sous forme de grande scène ouverte de poésie orale.

Le cabaret de l’oralité est une soirée de poésie populaire et vivante dans une ambiance conviviale et festive dont les maîtres mots sont la liberté d’expression, le partage et la poésie.

Mr Zurg et Yopo, fondateurs de la ligue slam de France, sont les organisateurs, les présentateurs et les programmateurs de l’ensemble de la soirée.

20h - 20h45 Scène ouverte aux poètes

21h - 21H45 Concert de Tô - Orphée sans Frein

22h - 22h45 Slam Session

Vendredi 9 Mars 2018 - 20H00 à 23h30 - 8€ à 12€

