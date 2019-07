Joué-lès-Tours : Le Centre de loisirs de La Borde ouvre ses portes

Il peut accueillir 250 enfants.

Lundi 08 juillet, les petits jocondiens vont découvrir leur tout nouveau centre de loisirs de La Borde, route de Monts. Situé à deux pas de l'ancien centre du même nom, rasé en grande partie désormais, le nouveau centre de loisirs de La Borde est un projet phare de la Municipalité, qui a coûté 7,3 millions d'euros.

Sur place, La Borde, nouvelle version est un bâtiment moderne et coloré. De quoi permettre d'accueillir les enfants allant de 3 ans jusqu'à l'adolescence. Un pôle multifonction, accueillant sur un seul site l'ensemble des accueils de loisirs de la ville. D'une surface de 3 500 m², le nouveau bâtiment propose ainsi des accueils différenciés selon les catégories d'âges. A chaque tranche ses salles modulables et adaptées d'une surface moyenne de 50 m². De quoi permettre aux 250 enfants qui viendront à La Borde de ne pas se sentir trop à l'étroit nous explique-t-on. Des enfants qui pourront bénéficier par ailleurs des extérieurs, chaque catégorie ayant son propre espace intérieur et extérieur.

On vous fait la visite en avant-première en images :