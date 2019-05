Notre top 5 des spectacles à voir aux Années Joué

Découvrez la sélection d'Info Tours.

Cette année les Années Joué, le festival d'arts de rue jocondien fête sa 22e édition du 31 mai au 02 juin. Une édition 2019 pour laquelle les organisateurs ont mis une nouvelle fois les petits plats dans les grands avec une quarantaine de compagnies programmées et des spectacles qui s'annoncent époustouflants. Petite sélection maison, avec notre top 5 dans le désordre :

Theater Titanick



Réputée comme l'une des plus importantes en Europe, la compagnie Theater Titanick viendra présenter son spectacle "Alice on the Run", inspiré du conte de Lewis Caroll « Alice au pays des merveilles » et qui raconte le voyage d’Alice à travers un monde peuplé de personnages et de situations étranges. Forcément féérique.

Vendredi 31 mai à 22h15, place Nelson Mandela

Transe Express

La compagnie Transe Express viendra à Joué-lès-Tours pour présenter « Cristal Palace, bal au clair de Lune », un spectacle salué il y a peu à Lille (Pour Lille 3000). Imaginez un lustre géant suspendu dans les airs, avec un orchestre, une piste de danse, un bar, et des acrobates. Assurément surprenant !

Samedi 1er juin à 23h15, place Nelson Mandela.

Artonik

Avec « Sangkhumtha : Hope », Artonik viendra proposer une déambulation dans le quartier de la Rabière sur le thème de l'eau, un trésor inestimable... en prenant pour départ les eaux du Mékong...

Samedi 1er juin à 22h ,départ de l'espace Tremplin

La Compagnie du Coin

« Avka Loko! » c'est le nom du spectacle spécialement créé par la Compagnie du Coin pour les Années Joué. Un spectacle construit avec les habitants. Une quête impromptue et musicale dans laquelle vous croiserez d'étranges personnages...

Vendredi 31 mai à 20h45. Départ de la déambulation à La Maison du Parc

Les Batteurs de pavé

Les Années Joué c'est avant tout un festival tout public et familial. Un espace famille est d'ailleurs spécifiquement notifié dans lequel des spectacles adaptés pour les petits et les grands se tiennent. Ce sera le cas de « Germinal » des Batteurs de Pavé. Une adaptation intéractive du roman d'Emile Zola, dans laquelle les enfants sont invités à jouer presque tous les rôles.

Samedi 1er juin à 16h15 et dimanche 02 juin à 17h, à l'Espace Famille.