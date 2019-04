Place aux voyages pour les Années Joué

Le festival jocondien aura lieu du 31 mai au 02 juin

"Invitation aux voyages", c'est le thème retenu pour la 22e édition des Années Joué qui se tiendra du 31 mai au 02 juin prochains. Après avoir réuni 50 000 personnes selon les organisateurs, le festival d'arts de rue jocondien entend bien poursuivre sa bonne dynamique. Cela passera de nouveau par une programmation audacieuse, mélant différentes formes des Arts de rue, des plus intimes aux plus sensationnelles comme les deux temps forts nocturnes des vendredi et samedi soir.

Le vendredi 31 mai, le public sera ainsi invité à découvrir la compagnie Theater Titanick, réputée comme l'une des plus importantes en Europe. Elle viendra présenter son spectacle "Alice on the Run", inspiré du conte de Lewis Caroll « Alice au pays des merveilles » et qui raconte le voyage d’Alice à travers un monde peuplé de personnages et de situations étranges.

Le lendemain soir, toujours sur la place Nelson Mandela, ce sera au tour de la compagnie Transe Express de proposer un spectacle qui s'annonce spectaculaire avec "Cristal Palace" : Imaginez un lustre géant suspendu dans les airs, avec un orchestre, une piste de danse, un bar, et des acrobates. Assurément surprenant !

Au total, entre le vendredi et le dimanche soir, c'est une quarantaine de compagnies qui se produiront dans le parc de la Rabière et aux alentours où le festival se tient depuis plusieurs années. Et pour améliorer l'accueil du public dans ce vaste espace, les organisateurs préparent cette année une application smartphones, permettant d'être informé par notifications des débuts des spectacles, mais aussi intégrant la géolocalisation, afin de permettre de personnaliser les itinéraires jusqu'aux spectacles souhaités.