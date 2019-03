Inüit et Toukan Toukan : concert frais et énergique à Joué-lès-Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Le Club du Temps Machine affichait complet ce vendredi pour une soirée électro pop où deux groupes se partageaient la scène.



Tout d'abord, Toukan Toukän . déjà venus dans la salle jocondienne il y a 2 ans, mais pour la première fois en configuration duo, ils ont ouvert la soirée avec leur pop fraîche et dynamique au milieu d'un décor exotique pour illustrer la musique par les plantes.



Derrière Inüit, l'un des groupes français les plus excitants du moment, a dynamisé la soirée de sa belle énergie. Porté par sa chanteuse, cela reste un groupe qui fonctionne comme un ensemble riche des instruments de chacun. Pour finir le concert, il a repris Pump up the Jam. De quoi électriser un peu plus un public déjà bien remuant...

Les photos de Claire Vinson :