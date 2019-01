30 ans : le bel âge de l'Espace Malraux

Un anniversaire fété dignement.

« 30 ans le bel âge » dit-on régulièrement, « 30 ans l'âge de la maturité » entend-on également. Un chiffre rond, que l'on aime fêter traditionnellement, parce qu'il marque souvent un tournant. L'occasion de revoir alors de vieilles têtes connues et de trinquer avec les proches du quotidien

Gumbo Jam : une mise en bouche fortement appréciée

Les 30 ans de l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours n'ont pas manqué à la règle le week-end dernier. Ce dimanche, c'était l'occasion de découvrir des spectacles jeune public ou de visiter les coulisses des lieux. Un bel anniversaire entamé la veille avec une soirée pour laquelle ceux qui ont collaboré ou travaillé à l'Espace Malraux depuis 1989 ont été conviés aux côtés des partenaires mais aussi du public habitué. Tous étaient ravis ainsi de venir fêter l'événement autour d'une soirée conviviale entamée par une avant-scène qui a lancé l'ambiance de la plus belle des manières. Dans le hall, c'était en effet au collectif Gumbo Jam, mélant danse et musique, hiphop et swing, qu'est revenu l'honneur de lancer la soirée devant un public nombreux et séduit.

La voix puissante de Martha High séduit le public

Une mise en bouche appréciée avant le concert de la diva Soul Martha High. Cette dernière, à la longue carrière entamée à la fin des années 50, a longtemps accompagné James Brown en tant que choriste principale.

Face à un auditorium plein, Martha High a prouvé du haut de ses 73 ans, que sa réputation de "funky diva" n'était pas usurpée. Avec sa voix puissante, Martha High a en effet emmené le public de Malraux dans un groove effréné. Près de deux heures de show, où Martha High, accompagnée par le septet "The Soul Cookers", s'est montrée aussi généreuse que talentueuse.

Un show conclu par l'arrivée du gâteau d'anniversaire de l'Espace Malraux sur scène, avant que les plus courageux n'aillent se défier au blind-tests de La Charcuterie Musicale, chargée d'animer la fin de soirée.

MG

Les photos de la soirée par Claire Vinson :