Ce qui attend les Jocondiens en 2019

Zoom sur quelques projets pour la ville cette année.

Lors de la traditionnelle cérémonie des voeux à la population mardi 8 janvier, Frédéric Augis, le maire de Joué-lès-Tours, est revenu sur les questions sécuritaires (voir notre article ici) mais aussi sur quelques projets qui verront le jour en 2019 dans la ville. Tours d'horizon :

Enfance :

C'est l'un des projets emblématiques de la mandature de Frédéric Augis : la reconstruction du Centre de loisirs de La Borde qui doit permettre d'accueillir les enfants jocondiens dans un nouveau centre moderne et fonctionnel ouvrira ses portes cet été. Pour rappel, l'investissement pour ce projet s'élève à 7,2 millions d'euros.

Nous vous le présentions il y a peu ici.

Culture :

La Médiathèque de Joué-lès-Tours a attiré plus de 112 000 visiteurs en 2018 a déclaré le maire de la ville. Pour poursuivre ce développement l'équipement culturel sera ouvert certains dimanches à partir de cette année. Le détail n'a pas été précisé.

Economie :

En avril 2019, le centre commercial Leclerc ouvrira ses portes au sud de la commune, sur la zone des Courelières. Un projet de longue date que nous vous présentions dans cet article. A noter qu'un second Mc Donald's (après celui près de Super U) s'installera sur la zone. Après l'ouverture récente d'un Burger King à proximité de Michelin, ce sera donc le 3e grand fast-food sur la commune...

En parlant de Michelin, Frédéric Augis a évoqué le site de l'ancienne usine. La vingtaine d'hectares disponible n'a en effet toujours pas trouvé preneur et les discussions continuent entre Michelin et les collectivités. L'occasion pour Frédéric Augis de rappeler son refus d'installer une énième zone commerciale et de vouloir privilégier des PME et de l'industrie. Un point qui avait bloqué jusque-là les discussions avec Michelin.

Voirie :

Au niveau de la voirie, 4 millions d'euros vont être investis cette année (sur un investissement total de 15 millions d'euros pour la ville). Parmi les zones impactés, la route de Monts entre le rond-point de la Gitonnière et l’entrée de la nouvelle Borde où sera construit un nouveau rond-point. La voie de circulation sera également doublée.

Sport :

Le complexe de double gymnase près de Jean Monnet sera inauguré en septembre 2019 a annoncé Frédéric Augis. Un projet à 7 millions d'euros que nous vous présentions en détails ici.