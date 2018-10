Pierre Lapointe, l'élégance du cœur à Joué-lès-Tours

Il a rendu hommage à Charles Aznavour.

L'espace Malraux de Joué a débuté sa nouvelle saison de belle manière ce 9 octobre. En partenariat avec Le Temps Machine, il accueillait Pierre Lapointe, le chanteur québécois qui présentait son nouvel album La Science du Cœur.



Ne manquant pas d'autodérision et d'humour, Il a tout d'abord prévenu le public que cet album était le résultat du travail d'écriture le plus déprimant qu'il avait fait et qu'il ne voulait pas que le public en ressorte trop démoralisé. Pour autant, même si ses textes sont parfois durs, ils sont sensibles et touchants.

L'exercice, difficile, de présenter un répertoire plutôt mélancolique est réussi car il est servi au départ par une voix envoûtante qui a su captiver son auditoire. Le chanteur est par ailleurs accompagné sur scène d'une pianiste et d'une marimbiste qui donne une profondeur supplémentaire à ses mélodies. Le décor est simple : des néons entourent les musiciens et changent de couleur au gré des chansons.



Assis sur le devant de la scène, Pierre Lapointe a également rendu hommage à Charles Aznavour en reprenant « Comme ils disent ».



Après plusieurs rappels, le public a finalement consenti à laisser le chanteur quitter la scène et l'a remercié comme il fallait : debout.

Ci-dessous les images du concert...

