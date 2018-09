A Malraux, la culture c'est aussi pour les plus jeunes

L'Espace Malraux propose une saison jeune public qui n'a rien à envier à celle des plus grands

Côté pile, l'Espace Malraux c'est une saison culturelle riche, d'autant plus cette année pour les 30 ans de la salle jocondienne. Côté face c'est également un équipement culturel dédié aux plus petits. La salle jocondienne a le luxe et la chance en effet d'avoir une programmatrice spécialisée dans le jeune public. La mission de Pascale Davy, c'est en effet de proposer chaque année une saison culturelle dédiée aux plus jeunes, entre 1 et 18 ans. Une spécificité de la salle de Joué-lès-Tours et un travail de fond qui se traduit par une programmation particulièrement qualitative et riche en propositions diverses.

Pour cette saison 2018-2019 il sera ainsi question de formes théâtrales, de marionnettes, de chansons ou de danse... Parmi les temps attendus, citons « Amitié » du Théâtre des 3 Clous, un spectacle sur ce que représente l'amitié chez les enfants, comme marqueur de la construction individuelle. Un spectacle pour lequel la compagnie tourangelle bénéficie d'une résidence de création à Malraux justement. Ils seront 6 dans ce cas, à bénéficier d'une résidence jeune public cette année.

Parmi les curiosités, citons « Chapeau Charlot » de C'Koi Ce Cirk qui plongera le spectateur dans un plateau de cinéma en faisant revivre les séquences mythiques de Charlot. Pour les plus grands (à partir de 12 ans), Venezuela du Théâtre de la Tête Noire évoquera une jeunesse qui déraille. Un spectacle au texte fort.

Autre temps fort de la saison jeune public, le festival Circuit Biscuit tiendra sa 19e édition de 16 au 30 mars 2019. Un festival pour petits qui prendra place dans différents endroits de la ville, de l'Espace Malraux, à la Médiathèque en passant par les centres sociaux ou encore la Maison de la Petite Enfance... Si le programme complet du festival n'a pas encore été entièrement dévoilé, ce sont pas moins de 21 représentations qui seront proposées. Parmi celles que l'on connaît déjà, citons « Ma petite histoire à moi », le nouveau spectacle chanté de Nathalie Manguy (« La Berceuse ») qui sera joué sur 3 jours entre le 26 et le 28 mars.

Les autres structures de la ville de Joué-lès-Tours sont par ailleurs pleinement associées à cette saison jeunesse de l'Espace Malraux, à travers de multiples actions culturelles qui vont des interventions en milieu scolaire ou secteur de la puériculture, des ateliers menés par la Cie Switch ou encore la mise en place du Projet Éveil culturel enfance qui favorise des échanges autour de la culture pour enfants et parents et professionnels de la petite enfance.

Photo : Amitié du Théâtre des 3 Clous.