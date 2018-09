La mythique Alpine à l'honneur de la 8e édition des Autos Enjouées

L'événement se déroule samedi 07 et dimanche 08 septembre aux Bretonnières.

Dans l'histoire de l'automobile, certaines voitures ont marqué les esprits plus que d'autres. Des voitures mythiques pour lesquelles la seule prononciation de leurs noms suffit à faire briller les yeux des amateurs. C'est le cas de l'Alpine, la voiture française qui a notamment marqué la décennie des années 70 grâce à ses victoires en course comme le championnat du monde des rallyes de 1973.

C'est d'ailleurs à l'occasion du 40e anniversaire de la victoire de l'Alpine aux 24h du Mans, que les organisateurs des Autos Enjouées de Joué-lès-Tours ont décidé de mettre cette voiture à l'honneur de l'édition 2018. Pas tout un fait un hasard puisque outre cet anniversaire symbolique, l'année correspond également à la sortie de la toute dernière Alpine. h

Devant l'Espace Malraux c'est donc un paddock d'une trentaine d'Alpines qui seront présentes à la vue du public. Un paddock parmi d'autres, la force de cette manifestation biennale étant de proposer un musée à ciel ouvert de 300 véhicules, allant de l'entre-deux-guerres à aujourd'hui ou presque.

Un événement qui attire toujours un public familial et nombreux venu profiter du cadre des Bretonnières autant que les voitures.

Pour cette édition 2018, à noter quelques changements. L'ouverture du site se fera à 15h samedi et dimanche et non plus à 11h comme les années précédentes. En revanche le samedi soir la ville de Joué-lès-Tours a programmé une guinguette sur les bords du lac afin de prolonger la fête jusqu'à minuit. Parmi les autres particularités de l'édition 2018, signalons les démonstrations de véhicules amphibies sur le lac des Bretonnières, tandis que le château accueillera de son côté une exposition.

A noter que le dimanche matin, le traditionnel départ pour le parcours découverte se tiendra à 9h30. Les participants s'élanceront alors pour une promenade de 85 ou 65 km c'est selon, à travers la vallée de la Cousse, à l'est de l'agglomération.

L'entrée est gratuite pour toute la manifestation.