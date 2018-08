US Joué Handball : une cagnotte après le vol de fauteuils roulants pour sportifs

Il faut récolter 4 500€.

C'est un gros coup dur pour l'équipe de handisport de l'US Joué Handball : il y a quelques jours, le club jocondien a été victime d'un cambriolage dans le gymnase où il évolue, Matarazzo.

D'un coup, trois fauteuils roulants utilisés par la quarantaine de licenciés handisport ont disparu et c'est une très grosse perte, puisque le préjudice est de 4 500€... voire plus si de nouveaux équipements personnalisés sont acquis, ce qui devrait s'avérer nécessaire, notamment pour le gardien de but qui ne peut pas allonger les jambes.

En prenant connaissance de l'affaire, le vice-président de la région et élu de Joué Mohamed Moulay a fait part de sa "colère".

Egalement choqué par ce vol, mais soucieux de pouvoir rebondir, l'US Joué Handball a lancé une cagnotte en ligne cette semaine afin de récolter des fonds pour financer trois fauteuils. L'enveloppe espérée est de 4 500€, soit le coût de base. Plus de 600€ ont déjà été rassemblés, et il reste trois mois pour donner un coup de pouce aux sportifs de Joué-lès-Tours.

"L'équipe Hand'Fauteuil de l'US Joué-lès-Tours Handball va entrer dans sa 7ème saison d'existance. Elle a notamment représenté 4 fois la Région Centre - Val de Loire aux Rencontres Nationales du Hand'Ensemble, organisées par la Fédération Française de Handball. Depuis plusieurs années, elle écume les terrains un peu partout en France et compte bien ne pas en rester là" peut-on lire dans le descriptif de l'opération.

Pour faire un don vous pouvez cliquer ici.