Bientôt 30 bougies pour l'Espace Malraux

On a beau être au cœur de l'été, pour certains les regards sont déjà tournés vers la rentrée. Du côté des acteurs culturels, il convient en effet de recharger dès maintenant les batteries avant le rush de la rentrée culturelle qui arrive dès septembre, soit dans un peu plus d'un mois déjà...

A Joué-lès-Tours, cette rentrée culturelle sera forcément particulière cette année puisqu'elle coïncidera avec le lancement de saison des 30 ans de l'Espace Malraux. La salle jocondienne, véritable mini-palais des congrès et salle culturelle de premier plan dans le département est en effet sortie de terre en 1989... Alors forcément, la salle ne pouvait pas ne pas fêter sa 30e saison.

Et en 30 ans, l'Espace Malraux en a vu des artistes dans toutes les disciplines. Une rétrospective photographique sera d'ailleurs proposée au mois de septembre, à partir d'archives. Côté programmation, la salle qui est scène régionale, proposera des temps forts avec des artistes qui ont marqué la salle de leur empreinte. Parmi ces derniers citons la danseuse Marie-Claude Pietragalla, habituée des lieux qui proposera avec Julien Derouault le spectacle "Lorenzaccio" (26 avril 2018). Autre habituée, la chanteuse Juliette sera sur la scène de Malraux le 15 mars, tandis que chez les locaux, la compagnie X-Press d'Abderzak Houmi avec "Landscape", jouera à domicile le 26 février lors d'une soirée consacrée à la danse contemporaine en compagnie de la Cie Burnout.

Parmi les nouveautés et originalités, la pièce consacrée au débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 1988 s'annonce comme une curiosité alléchante. Jouée par Jacques Weber et François Morel, elle a déjà séduit de nombreux spectateurs en France. La venue de Benjamin Biolet accompagné de Melvil Poupaud pour le projet "Songbook" devrait être un autre temps fort également (mercredi 19 décembre 2018).

Enfin à noter que l'Espace Malraux proposera un week-end spécial pour ses 30 ans les 26 et 27 janvier. Au programme notamment, le concert de la chanteuse soul Martha High.

Crédit photo : Espace Malraux