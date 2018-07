L'AMAP Joué-lès-Tours fait son Marché gourmand

C'est dimanche 15 juillet de 10h à 18h

Pour la cinquième année, l’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) de Joué-les-Tours organise son marché gourmand au parc de la Rabière, dimanche 15 juillet, de 10h à 18h.

L'occasion de mettre en avant des produits et producteurs biologiques et locaux. Les visiteurs pourront découvrir ceux des producteurs de l'Amap en Joué (fruits, légumes, poulets, œuf, chocolat, fromage…), mais aussi des savons et des produits écologiques. Des stands associatifs divers seront également présents ainsi que des ateliers et animations. Vous pourrez ainsi apprendre à fabriquer un déodorant naturel ou encore sa lessive bio.

Buvette et restauration sur place. Une tombola est également organisée pour remporter un panier gourmand des producteurs et artisans exposants.

Entrée gratuite de 10H à 18H. Parc de la Rabiere 37300 Joué les Tours, Arrêt tram Rotiere , amapenjoue37@gmail.com

Plus d'informations sur la page facebook de l'AMAP en Joué

Avec communiqué