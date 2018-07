Nouveaux tarifs pour les transports scolaires à Joué-lès-Tours

Ils ont été votés lundi soir en conseil municipal.

A la rentrée, la ville de Joué-lès-Tours va abandonner la semaine de 4 jours et demi dans les écoles maternelles et primaires, et elle va revenir - comme beaucoup d'autres communes - à une semaine de 4 jours, sans cours le mercredi matin. Par conséquent, les élus ont voté ce lundi 4 juin de nouveaux tarifs pour les écoliers qui prennent le bus pour se rendre jusqu'à leur établissement, et ceux-ci sont orientés à la baisse vu qu'il y a moins de déplacements à effectuer... Voici la grille qui sera appliquée dès septembre :

- 95,20 € par enfant Jocondien, payable en 3 fois (au lieu de 119,38 €)



- 47,60 €, à partir du 3ème enfant d'une famille Jocondienne, payable en 3 fois (au lieu de 59,69 €).



- 122,42 € pour les enfants hors Commune, payable en 3 fois (au lieu de 153,02 €).



Ces tarifs ne concernent que les enfants des écoles maternelles et élémentaires. Les élèves du collège Beaulieu continue à bénéficier de 5 jours de service par semaine. Le tarif annuel les concernant reste inchangé soit 154,50 € payable en 3 fois.