Feu vert pour les deux nouveaux gymnases de Joué-lès-Tours

Les travaux devraient débuter en septembre.

Ce lundi soir, le conseil municipal de Joué-lès-Tours a autorisé le maire à déposer le permis de construire pour la construction de deux nouveaux gymnases au sud de la commune, derrière les gymnases Bigot et Matarazo, afin de répondre à la forte demande des clubs (la commune compte 6 000 licencis).

Alors que la ville prévoyait de ne construire qu'un nouveau gymnasse à l'origine, elle a revu ses plans après l'incendie du gymnase Jean Bouin en 2015. Deux bâtimnts vont donc être édifiés et ils seront identiques : 1 056m² chacun, jusqu'à 9m de haut, des tribunes, avec en prime 30m² de vestiaires, 120m² pour du stockage et un club house de 120m² pour relier les deux espaces sportifs. Un parking de 120 places, une aire de fitness en plein air et un parvis font également partie des plans;

Comme nous l'évoquions fin mars, le chantier doit débuter en septembre prochain pour une inauguration envisagée dans le dernier trimestre de l'année 2019. Une enveloppe de 4,3 millions d'euros sera nécessaire pour ces deux réalisations.