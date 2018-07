Les perturbations de la semaine sur l'A10 et l'A85 au sud de Tours

En raison des travaux d'élargissement de l'A10.

Jusqu'à la fin de l'année, Vinci Autoroutes aménage une troisième voie de circulation sur l'A10 entre Chambray-lès-Tours et l'échangeur de l'A85 à Veigné ce qui entraîne quasiment chaque semaine des perturbations... Voici celles programmées du 28 mai au 8 juin :

Lundi 28, mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 mai, entre 20h et 7h.



Risque de ralentissement dans les zones de travaux entre l'échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la bifurcation A10/A85, dans les deux sens de circulation. Fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours, en direction de Bordeaux. Une déviation sera mise en place sur le réseau local.



Bifurcation A10/A85 :



Jusqu'au vendredi 8 juin à 18h fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10). Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.



Du lundi 28 mai à 20h au jeudi 31 mai à 7h, jour et nuit et la nuit du jeudi 31 mai, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle en provenance de Paris (A10) et en direction de Vierzon (A85). Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.



Lundi 28, mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 mai, entre 20h et 7h, fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10), une déviation est également prévue.



Mardi 29 et mercredi 30 mai, entre 20h et 7h, fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Paris (A10), une déviation sera indiquée si vous passez par là.



Pour en savoir plus : www.a10-touraine.fr