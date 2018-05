Le garage solidaire de Joué-lès-Tours est opérationnel

Il espère maintenant des dons de véhicules d'occasion.

Il y a quelques semaines, nous vous parlions du projet Solidarauto 37, soit l'envie d'ouvrir un garage solidaire à Joué-lès-Tours pour permettre aux plus démunis d'acheter ou de faire réparer une voiture. Très vite soutenu par de nombreux internautes via la plateforme Make in Loire Valley, l'établissement a ouvert ses portes ce lundi 14 mai dans ses locaux jocondiens, au 11bis Rue Joseph Cugnot.

L’idée de l’ouverture de ce centre auto pas comme les autres est née en 2016 et elle fédère des associations et collectivités, dont le Secours Catholique d’Indre-et-Loire ou le Centre Communal d’Action Social de Veigné : « on est convaincus que la métropole de Tours a suffisamment de problèmes de mobilité pour justifier la création d’un garage » nous expliquait Guillaume Florenson, salarié de l'asociation qui s'est investi à fond dans la création de ce lieu.

Si la vente de véhicules d'occasion est d'ores et déjà disponible, Solidarauto 37 va encore attendre un peu avant de lancer son activité de réparation, et c'est prévu pour le mois de juin. Dans les deux cas, les portes sont ouvertes aux personnes dont le quotient familial ne dépasse pas 770€ par mois, il s'agit donc des Tourangelles et des Tourangeaux les plus modestes qui ont besoin d'être motorisés pour travailler ou scolariser leurs enfants.

Concernant le fonctionnement du garage, « en tant qu'association, nous sommes exonérés d’impôts commerciaux ce qui nous permet de faire des prix bas, pas de marge. On fixe nos tarifs pour être à l’équilibre financier et on invite nos partenaires à aider les personnes pour payer leurs factures, jusqu’à 100% » détaillait Guillaume Florenson lors de notre première rencontre, de quoi permettre de proposer des voitures à partir de 1 000€ pour les particuliers.

D'ailleurs, si vous avez une voiture d'occasion, vous pouvez la donner à la structure (y compris si vous êtes une entreprise) ce qui vous donne droit à une déduction fiscale. Pour contacter Solidarauto 37 : www.solidarauto.org