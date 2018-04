Thomas VDB chez lui à Malraux

L'humoriste était de retour en Touraine ce mercredi soir

Il ne faut jamais arriver en retard à un spectacle de stand up. Un couple de spectateurs en a fait les frais hier à l'Espace Malraux : Mathieu Madénian n'a pas manqué de leur faire remarquer en les moquant avec un plaisir non dissimulé. Pourquoi Mathieu Madénian? C'était un spectacle où tout le monde s'attendait à voir Thomas VDB pourtant ! C'était la surprise concoctée par l'humoriste tourangeau : son acolyte Mathieu Madénian en première partie.

Il a été accueilli avec bonheur par les spectateurs, son nom étant associé à celui de Thomas VDB depuis leurs pastilles sur France 2, déplacées depuis sur W9.

Son passage très caustique mais hilarant a donné le ton de la soirée préparant le public à l’arrivée de Thomas VDB ovationné comme il se doit sur ses terres tourangelles. Son spectacle parle de lui, de son regard décalé et tendre sur la vie en 2018 où tout le monde peut se reconnaître. Il enchaîne avec aisance les thèmes de la paternité, de la vie à partir de 40 ans et des vidéos animalières sur YouTube. L’écriture est fluide et fait mouche, l’homme est à l’aise et prend manifestement plaisir à raconter ses aventures. Le public rit sans s’arrêter. A la fin du spectacle, Mathieu Madénian le rejoint pour un dernier sketch désopilant. Le public les remercie debout. Deux heures de bonheur et de rires à recommander à tous.

Les photos de Claire Vinson :