Nolwenn Leroy chante l'amour avec "Gemme"

L'artiste était à Malraux dans le cadre de sa dernière tournée

Après le succès des albums « Bretonne » (double disque de diamant) et « Ô Filles de l’Eau » (triple disque de platine), Nolwenn Leroy était sur scène à l’Espace Malraux de Joué les Tours, ce samedi pour présenter son nouvel Album « GEMME » enregistré et produit à Londres par Jamie Ellis.

Un album où tous les textes en français évoque l’amour sous toutes ces facettes. D’une voix puissante, accompagnée de ses musiciens -- Sébastien Chouard - guitare, Julien Audigier - batterie, Elena Woods - harpe celtique et choeurs , Ian Aledji - claviers et Olivier Smith - basse --, l’artiste quitte le monde de la mer pour célébrer la terre mère : entre ombres et lumières, naissance et mort, opacité et transparence,Nolwenn Leroy invite son public dans sa grotte de granit rose « Gemme » et l'entraîne sur des chansons rythmées avant un final explosif sur "Run It Down".

Patricia Pireyre