Joué-lès-Tours : Deux nouveaux gymnases pour 2019

Le projet était dans les cartons depuis le début de la mandature.

Aux côtés des deux gymnases Matarazzo et Bigot, déjà existants au niveau du lycée Jean Monnet, la ville de Joué-lès-Tours va lancer la réalisation de deux gymnases "multisports" supplémentaires pour créer un complexe sportif d'envergure.

Une nécessité pour le maire, d'autant plus avec la disparition du gymnase Jean Bouin suite à un incendie en 2015. Le projet était dans les cartons de la majorité depuis son élection en 2014. A l'époque, les élus envisageait de faire sortir un gymnase à la place du terrain d'aventures. Oui mais en 2015, l'incendie du gymnase Jean Bouin a renforcé la nécessité de redimensionner le projet. Avec 6000 licenciés sportifs à Joué-lès-Tours, les équipements de la commune sont en effet presque à saturation et ces deux nouveaux doivent décharger ceux existants mais aussi rationaliser le fonctionnement des associations et clubs sportifs qui ont parfois aujourd'hui leurs activités éclatées dans plusieurs infrastructures.

Concrètement, le projet prévoit deux gymnases multisports identiques de 1056 m² d'aires de jeux, avec des vestiaires de 30 m² et des zones de stockages de 120 m². Les deux gymnases seront reliés également par un club house de 120 m². Pour le public, chacun des gymnases sera équipé de tribunes de 170 places chacun. Une aire de fitness en plein air sera également intégrée au projet.

Aux abords, un parking de 120 places sera également aménagé ainsi qu'un parvis.

Les travaux doivent débuter en septembre 2018. L'ouverture est prévue dans le dernier trimestre 2019. Le coût total du projet est de 4,3 millions d'euros hors-taxes.