Première tête d'affiche pour Les Années Joué 2018

Le plus grand festival d'art de rue de Touraine revient en juin.

Après un 20ème anniversaire de haute qualité en 2017, Les Années Joué poursuit sa route, toujours à la gloire des arts de la rue. Le festival de la 2ème ville d'Indre-et-Loire, rendez-vous artistique d'ampleur régionale et interrégionale, revient du 1er au 3 juin en partenariat avec Info Tours. A moins de 3 mois de l'événement, on connait la prmeière tête d'affiche : la compagnie espagnole Voala avec le spectacle Muaré Expérience.

Le pitch : Muaré Experience est un spectacle aérien haut en couleurs et en émotions. Subtils mélanges d’acrobaties aériennes, de danse, de cirque, de théâtre et de rock psychédélique actuel.



À la fois conceptuel et festif, sobre et excentrique, poétique et populaire, "Muaré Experience" nous raconte la singulière rencontre entre un "rock band" et d’extravagants extra-terrestres à plus de 40 mètres du sol…

En vidéo, ça donne ça :