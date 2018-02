"C'est une légende" : spectacle jeune public à Joué-lès-Tours

Une histoire de la danse pour les enfants.

Le pitch :

Du classicisme de Louis XIV à la théâtralité de Pina Bausch, « C’est une légende » offre au jeune public une immersion dans l’art du mouvement, dansée et racontée en six chapitres. Le chorégraphe Raphaël Cottin présente son étrange métier, qui met en scène la danse contemporaine. Narrative, abstraite, minimaliste ou plus « bavarde », elle est le fruit de chaque époque qu’elle a traversée ; elle possède aujourd’hui de nombreux visages qui interpellent possiblement chacun d’entre nous.

Au fil de ces chapitres « légendés », racontés en voix off par la comédienne Sophie Lenoir, d’autres sujets se révéleront : l’état de danse des corps, la dynamique et les couleurs du mouvement, mais aussi la façon qu’a la danse d’entrer dans la vie d’une société, de la noblesse du 17e siècle aux enfants des écoles du 20e…

Les danseurs Antoine Arbeit et Nicolas Diguet se prêtent au jeu de ces transformations et traversent, le temps d’une citation détournée ou d’une danse « à la manière de », la force des danses concrètes et démonstratives, la magie des illusions ou le mystère que permet la scène, pour suggérer cette idée toute simple : profitez de la poésie du mouvement !

Par la Cie La Poétique des Signes. Mercredi 7 février à 9h30, tarif 6€, à partir de 8 ans à l'Espace Malraux. Infos et résas : 02 47 53 61 61.