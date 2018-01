Décès de l'ancien maire de Joué-lès-Tours, Raymond Lory

C'est une des figures politiques de la deuxième moitié du XXe siècle en Indre-et-Loire qui a disparu en la personne de Raymond Lory.

Ancien député d’Indre et Loire, Raymond Lory était surtout connu pour avoir été maire de Joué-lès-Tours entre 1956 et 1995. 39 ans de mandat pendant lesquels Joué-lès-Tours s'est considérablement développée passant de 6 500 habitants à plus de 35 000, devenant la deuxième ville du département.

Le maire actuel de Joué-lès-Tours, Frédéric Augis a rendu hommage à son prédécesseur sur les réseaux sociaux ce dimanche et annonce la mise en place d'un registre de condoléances pour le public dans le hall d'accueil de l'Hôtel de Ville de Joué-lès-Tours.